К строительным материалам, применяемым при возведении ответственных зданий и сооружений, предъявляются исключительно высокие требования. Чтобы убедиться, что выбранный бетон соответствует актуальным стандартам, стоит заказать испытание на сжатие в специализированной лаборатории. Компания «МосЭкспертиза-Испытание» имеет аккредитацию и предлагает обширный перечень услуг по приемлемым расценкам.
Как выполняется испытание бетона на сжатие?
Материал может проверяться как в виде раствора, так и в виде затвердевшего продукта. Различают испытание разрушающим и неразрушающим способом. Первый более информативный, однако довольно дорогостоящий, требует наличия специальной лаборатории. Второй предпочтителен для комплексной оценки состояния здания (сооружения).
Испытание незатвердевшего раствора
Метод служит для определения технологических характеристик бетона. В общей сложности различают четыре способа: осадка конуса, испытание на уплотнение, проверка на пластичность и изменение формы, а также на наличие воздуха в растворе. Каждый вариант требует специального оборудования и инструмента. Порядок проведения работ регламентируется ГОСТ 10181.1-81.
Испытание на сжатие готового бетона
Проверка может выполняться двумя способами: в лаборатории перед отправкой на объект и непосредственно на площадке. В первом случае специалисты руководствуются положениями ГОСТ 10180-2012. Второй вариант предусматривает применение разрушающих, частично разрушающих и неразрушающих способов воздействия на материал. Испытание бетона на сжатие и другие исследования выполняются с использованием особого оборудования. Наиболее часто для этих целей применяются ультразвуковые устройства.
Проверка бетона на сжатие специалистами «МосЭкспертиза-Испытание»
Мы располагаем высокоточным оборудованием, соответствующим самым высоким критериям точности. Подобный подход гарантирует достоверные результаты при испытании сжатием бетона любых марок. Наша компания открыта для сотрудничества с частными лицами и организациями из Москвы и Московской области.
Кроме проверки бетона на сжатие, мы выполняем обследование строительных конструкций, контроль сварных швов, испытание анкеров на вырыв, проверку адгезии лакокрасочных покрытий и многие другие работы.
Цены
|Вид работ
|Ед. измерения
|Цена(руб)
|Бетон. Разрушающие методы.
|1. Определения прочности по контрольным образцам (ГОСТ 10180-2012)
|100x100x100 мм
|1 шт.
|170 руб.
|150x150x150 мм
|1 шт.
|220 руб.
|2. Определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (ГОСТ 28570-90)
|керн Ø70 мм до 20см
|1 шт.
|700 руб.
|керн Ø70 мм свыше 20см
|1 шт.
|1100 руб.
|керн Ø100 мм до 20см
|1 шт.
|850 руб.
|керн Ø100 мм свыше 20см
|1 шт.
|1400 руб.
|Бетон. Неразрушающие методы.
|Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690-2015)
|1. Метод отрыва со скалыванием (количество точек на конструкцию, согласно ГОСТ 22690-2015)*
|– до 10 штук
|1 шт.
|1500 руб.
|– от 11 до 20 штук
|1 шт.
|1200 руб.
|– свыше 20 штук
|1 шт.
|1000 руб.
|* при сопровождении строительного объекта, стоимость отрыва со скалыванием для построения градуировочной зависимости входит в стоимость 35 руб/1м3.
|2. Ультразвуковой метод определения прочности (ГОСТ 17624-2012)
|1 м3
|35 руб.*
|* при больших объемах стоимость 1 м3 может быть скорректирована до 30 рублей.
*Цены действительны на сегодняшний день.
Испытание прочности бетона на сжатие
Стройматериалы, используемые при возведении ответственных строений, имеют повышенные требования к качеству. Бетонная смесь должна соответствовать определенным стандартам, а ее характеристики – обеспечивать прочность и долговечность всего сооружения. Именно для определения соответствия этим требованиям проводятся испытания бетона на сжатие.
Методы исследований
При изучении прочностных характеристик бетона используются различные методы разрушимого и неразрушимого контроля. Исследование материала может проводиться как в затвердевшем виде, так и в виде раствора. От выбора типа проводимых испытаний зависит полнота и достоверность получаемых данных. Так, например, разрушающие испытания более информативны, но требуют использование специального оборудования и проводятся в лабораторных условиях. В то время как неразрушающие методики позволяют комплексно оценить состояние сооружения.
Испытания незатвердевшего раствора проводятся на основании ГОСТ 10181.1-81 и с их помощью определяются технологические характеристики готовой конструкции на основе параметров смеси.
Определение прочности бетона на сжатие после его затвердевания может проводиться как в лаборатории, так и на стройплощадке. Для этого подбираются разрушающие или неразрушающие методики контроля или их комплекс для получения наиболее полной информации.
Разрушающие
Специалистами нашей строительной лаборатории используются такие способы, как:
- Изучение параметров по контрольным образцам, когда при замешивании бетона создаются отдельно кубы необходимых размеров или повторяются погодные и температурные условия в период застывания в лабораторных условиях.
- Определение прочности бетона на сжатие по отобранным из конструкций образцам – разрушающий контроль, который подразумевает изъятие стройматериала необходимой формы и размеров из уже готовой части конструкции.
Применение такого типа исследований позволяет добиться наиболее полных результатов, однако лучше создавать контрольный образец заранее.
Неразрушающие
Среди неразрушающих методов выделяются:
- Метод отрыва со скалыванием, когда на конструкцию устанавливается анкер и производится его вырывание с фиксацией приложенной силы.
- Исследование конструкции ультразвуковым методом.
В нашем распоряжении находится все необходимое специальное оборудование для проведения любого контроля при строительстве зданий. Оставьте заявку на выполнение работ, и мы предоставим достоверный и полный отчет о качестве используемых на объекте стройматериалов.