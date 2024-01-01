К строительным материалам, применяемым при возведении ответственных зданий и сооружений, предъявляются исключительно высокие требования. Чтобы убедиться, что выбранный бетон соответствует актуальным стандартам, стоит заказать испытание на сжатие в специализированной лаборатории. Компания «МосЭкспертиза-Испытание» имеет аккредитацию и предлагает обширный перечень услуг по приемлемым расценкам.

Как выполняется испытание бетона на сжатие?

Материал может проверяться как в виде раствора, так и в виде затвердевшего продукта. Различают испытание разрушающим и неразрушающим способом. Первый более информативный, однако довольно дорогостоящий, требует наличия специальной лаборатории. Второй предпочтителен для комплексной оценки состояния здания (сооружения).

Испытание незатвердевшего раствора

Метод служит для определения технологических характеристик бетона. В общей сложности различают четыре способа: осадка конуса, испытание на уплотнение, проверка на пластичность и изменение формы, а также на наличие воздуха в растворе. Каждый вариант требует специального оборудования и инструмента. Порядок проведения работ регламентируется ГОСТ 10181.1-81.

Испытание на сжатие готового бетона

Проверка может выполняться двумя способами: в лаборатории перед отправкой на объект и непосредственно на площадке. В первом случае специалисты руководствуются положениями ГОСТ 10180-2012. Второй вариант предусматривает применение разрушающих, частично разрушающих и неразрушающих способов воздействия на материал. Испытание бетона на сжатие и другие исследования выполняются с использованием особого оборудования. Наиболее часто для этих целей применяются ультразвуковые устройства.

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Проверка бетона на сжатие специалистами «МосЭкспертиза-Испытание»

Мы располагаем высокоточным оборудованием, соответствующим самым высоким критериям точности. Подобный подход гарантирует достоверные результаты при испытании сжатием бетона любых марок. Наша компания открыта для сотрудничества с частными лицами и организациями из Москвы и Московской области.

Кроме проверки бетона на сжатие, мы выполняем обследование строительных конструкций, контроль сварных швов, испытание анкеров на вырыв, проверку адгезии лакокрасочных покрытий и многие другие работы.

Цены

Вид работ Ед. измерения Цена(руб) Бетон. Разрушающие методы. 1. Определения прочности по контрольным образцам (ГОСТ 10180-2012) 100x100x100 мм 1 шт. 170 руб. 150x150x150 мм 1 шт. 220 руб. 2. Определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (ГОСТ 28570-90) керн Ø70 мм до 20см 1 шт. 700 руб. керн Ø70 мм свыше 20см 1 шт. 1100 руб. керн Ø100 мм до 20см 1 шт. 850 руб. керн Ø100 мм свыше 20см 1 шт. 1400 руб. Бетон. Неразрушающие методы. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690-2015) 1. Метод отрыва со скалыванием (количество точек на конструкцию, согласно ГОСТ 22690-2015)* – до 10 штук 1 шт. 1500 руб. – от 11 до 20 штук 1 шт. 1200 руб. – свыше 20 штук 1 шт. 1000 руб. * при сопровождении строительного объекта, стоимость отрыва со скалыванием для построения градуировочной зависимости входит в стоимость 35 руб/1м3. 2. Ультразвуковой метод определения прочности (ГОСТ 17624-2012) 1 м3 35 руб.* * при больших объемах стоимость 1 м3 может быть скорректирована до 30 рублей.

*Цены действительны на сегодняшний день.

Испытание прочности бетона на сжатие

Стройматериалы, используемые при возведении ответственных строений, имеют повышенные требования к качеству. Бетонная смесь должна соответствовать определенным стандартам, а ее характеристики – обеспечивать прочность и долговечность всего сооружения. Именно для определения соответствия этим требованиям проводятся испытания бетона на сжатие.

Методы исследований

При изучении прочностных характеристик бетона используются различные методы разрушимого и неразрушимого контроля. Исследование материала может проводиться как в затвердевшем виде, так и в виде раствора. От выбора типа проводимых испытаний зависит полнота и достоверность получаемых данных. Так, например, разрушающие испытания более информативны, но требуют использование специального оборудования и проводятся в лабораторных условиях. В то время как неразрушающие методики позволяют комплексно оценить состояние сооружения.

Испытания незатвердевшего раствора проводятся на основании ГОСТ 10181.1-81 и с их помощью определяются технологические характеристики готовой конструкции на основе параметров смеси.

Определение прочности бетона на сжатие после его затвердевания может проводиться как в лаборатории, так и на стройплощадке. Для этого подбираются разрушающие или неразрушающие методики контроля или их комплекс для получения наиболее полной информации.

Разрушающие

Специалистами нашей строительной лаборатории используются такие способы, как:

Изучение параметров по контрольным образцам, когда при замешивании бетона создаются отдельно кубы необходимых размеров или повторяются погодные и температурные условия в период застывания в лабораторных условиях.

Определение прочности бетона на сжатие по отобранным из конструкций образцам – разрушающий контроль, который подразумевает изъятие стройматериала необходимой формы и размеров из уже готовой части конструкции.

Применение такого типа исследований позволяет добиться наиболее полных результатов, однако лучше создавать контрольный образец заранее.

Неразрушающие

Среди неразрушающих методов выделяются:

Метод отрыва со скалыванием, когда на конструкцию устанавливается анкер и производится его вырывание с фиксацией приложенной силы.

Исследование конструкции ультразвуковым методом.

В нашем распоряжении находится все необходимое специальное оборудование для проведения любого контроля при строительстве зданий. Оставьте заявку на выполнение работ, и мы предоставим достоверный и полный отчет о качестве используемых на объекте стройматериалов.